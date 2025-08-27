Homem é agredido durante tentativa de assalto na orla de João Pessoa Um jovem de 25 anos foi encontrado com ferimentos na Praia de Tambaú, na manhã desta quarta-feira (27). Em depoimento, o homem disse...

Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa (Foto: Divulgação)

Um jovem de 25 anos foi encontrado com ferimentos na Praia de Tambaú, na manhã desta quarta-feira (27). Em depoimento, o homem disse que foi agredido durante um assalto por volta das 2h da manhã na orla.

O jovem foi atendido por policiais militares da BEPTur e por uma equipe do SAMU. Ele também relatou que sofreu diversas pancadas na região da cabeça.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, para receber os procedimentos médicos necessários. A polícia segue investigado o caso e até o momento da publicação desta matéria, nenhum suspeito preso.

