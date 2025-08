Homem é baleado com sete tiros após perseguição em Bayeux Um homem foi atingido por sete tiros após ser perseguido na cidade de Bayeux, na Grande João Pessoa, na noite desta terça-feira (5).... Portal Correio|Do R7 06/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 08h37 ) twitter

Hospital de Trauma de João Pessoa (Foto: Divulgação) Um homem foi atingido por sete tiros após ser perseguido na cidade de Bayeux, na Grande João Pessoa, na noite desta terça-feira (5). De acordo com o relatos dos moradores, a vítima caminhava pela rua quando começou a ser seguida por duas pessoas, que dispararam cerca de 20 vezes – sete a atingiram. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanece em estado grave regular. Ainda não se sabe a motivação da tentativa de homicídio ou se a vítima tinha antecedentes criminais. A Polícia Civil está investigando o caso e trabalha para identificar e localizar os suspeitos, que fugiram após o ataque.