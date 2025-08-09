Homem é esfaqueado no Litoral Sul; esposa é a principal suspeita
Um homem foi internado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (9). A principal suspeita é a companheira da vítima. O casal estaria bebendo em casa, quando durante uma discussão, a mulher teria esfaqueado o homem. A vítima foi atingida nas costas e na região do tórax. Ela foi conduzido até João Pessoa por meio da ambulância do município. Segundo a unidade hospitalar, o homem passou por procedimentos médicos de emergência e segue internado, com o quadro clínico estável. Até o momento, ninguém foi preso. O post Homem é esfaqueado no Litoral Sul; esposa é a principal suspeita apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
