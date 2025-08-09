Homem é esfaqueado no Litoral Sul; esposa é a principal suspeita Um homem foi internado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (9). A principal...

Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa (Foto: Divulgação)

Um homem foi internado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (9).

A principal suspeita é a companheira da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, caso aconteceu em Conde, onde vítima e suspeita moram.

O casal estaria bebendo em casa, quando durante uma discussão, a mulher teria esfaqueado o homem.

A vítima foi atingida nas costas e na região do tórax. Ela foi conduzido até João Pessoa por meio da ambulância do município.

Segundo a unidade hospitalar, o homem passou por procedimentos médicos de emergência e segue internado, com o quadro clínico estável. Até o momento, ninguém foi preso.

