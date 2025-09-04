Homem é executado a tiros no Jardim Cidade Universitária, em João Pessoa Um homem foi assassinado, no início da tarde desta quinta-feira (4), no Jardim Cidade Universitária, em João Pessoa. Nilton Oliveira...

Homem estava com mandado de prisão com validade até 2026 (Foto: Divulgação)

Um homem foi assassinado, no início da tarde desta quinta-feira (4), no Jardim Cidade Universitária, em João Pessoa. Nilton Oliveira da Silva Filho, de idade ainda não revelada, trafegava em uma moto quando foi atingido por disparos na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu antes do atendimento médico. Outro homem, que conduzia a moto, ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância.

Momentos após o crime, um suspeito do homicídio foi preso por policiais militares. A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso.

