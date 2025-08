Homem é executado com mais de 20 tiros, no litoral sul da Paraíba Um homem, identificado como Diogo, foi assassinado na manhã desta domindo (3) no distrito de Mata Redonda, em Alhandra, no litoral...

Homem estava com mandado de prisão com validade até 2026 (Foto: Divulgação)

Um homem, identificado como Diogo, foi assassinado na manhã desta domindo (3) no distrito de Mata Redonda, em Alhandra, no litoral sul do estado. De acordo com primeiras informações, ele foi surpeendido pro criminosos no momento na calçada de uma residência.

No local, as equipes policiais constataram que a maioria dos tiros atingiu a região do rosto da vítima, o que caracteriza a extrema violência da ação criminosa.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científica (IPC). Até o momento, ninguém foi preso. A população pode fornecer informações para a Polícia Civil através do Disk 197. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

