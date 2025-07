Homem é executado dentro de condomínio no bairro de Gramame, em João Pessoa Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (31), em um condomínio no bairro de Gramame, em João Pessoa. De acordo com...

