Homem é executado e irmão fica ferido durante ataque a tiros, em João Pessoa

Imagem ilustrativa | Foto: Reprodução

Um homem foi executado a tiros, na tarde desta quinta-feira (21), dentro de uma oficina, no Distrito Mecânico, em João Pessoa. O irmão dele, que estava próximo à vítima, também foi atingido pelos disparos e transferido, ainda com vida, para o Hospital de Trauma.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram surpreendidos por dois homens armados que chegaram efetuando os disparos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e a identidicação das vítimas.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

