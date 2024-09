Homem é flagrado praticando atos obscenos contra criança em João Pessoa Um homem foi flagrado praticando atos obscenos contra um menino de cinco anos, no bairro dos Bancários, em João Pessoa. De acordo com... Portal Correio|Do R7 03/09/2024 - 13h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-