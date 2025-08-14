Homem é morto a tiros no centro de João Pessoa Um homem foi assassinado com diversos tiros no início da tarde desta quinta-feira (14), no centro de João Pessoa. O crime aconteceu... Portal Correio|Do R7 14/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h18 ) twitter

Suspeito fugiu, mas foi preso pela PM (Foto: Reprodução) Um homem foi assassinado com diversos tiros no início da tarde desta quinta-feira (14), no centro de João Pessoa. O crime aconteceu na praça 1817, nas proximidades do Ponto de Cem Réis. De acordo com as primeiras informações, ele estava sentado em uma moto, quando foi surpreendido pelo criminoso que se aproximou em uma moto e efetuou os disparos. Houve uma intensa correria, o que provovou o fechamento momentâneo das lojas na região. Após o crime o suspeito tentou fugir, mas foi preso pela Polícia Militar. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. O motivo do crime também não foi divulgado. Mais informações em instantes… Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Homem é morto a tiros no centro de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.