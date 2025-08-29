Homem é perseguido na rua e morto dentro do próprio apartamento, em João Pessoa Um homem foi morto na noite dessa quinta-feira (28) após ser perseguido por criminosos na região Novo Milênio, Zona Sul de João Pessoa...

(Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi morto na noite dessa quinta-feira (28) após ser perseguido por criminosos na região Novo Milênio, Zona Sul de João Pessoa. Ele estava na calçada do prédio onde morava, quando foi abordado por uma dupla armada.

Os suspeitos, que estavam em um carro, chegaram atirando contra a vítima. O homem correu para dentro do apartamento, mas foi perseguido e morto no local.

A vítima foi atingida por três tiros: dois nas costas e um na região da cabeça. De acordo com vizinhos, o homem era casado e tinha dois filhos, mas nenhum parente estava no apartamento quando tudo aconteceu.

A Polícia Militar foi acionada para fazer isolamento no local. O caso segue em investigação para descobrir qual seria a motivação do crime.

