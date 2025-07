Homem é preso acusado de matar desafeto por dívida de R$ 38 na Paraíba, em 2019

Portal Correio |Do R7

(Foto: Divulgação/ PCPB)

A Polícia Civil da Paraíba prendeu, na manhã desta terça-feira (29), um homem de 48 anos investigado por um homicídio brutal ocorrido em 2019, na cidade de Itaporanga, no Alto Sertão da Paraíba.

Segundo as investigações, o crime foi motivado por um desentendimento fútil envolvendo uma dívida de apenas R$ 38. A vítima foi atacada com diversos golpes de foice, o que chamou a atenção das autoridades pela extrema violência empregada no assassinato.

A brutalidade e a motivação reforçaram os indícios de homicídio qualificado, levando à solicitação e deferimento da prisão preventiva do acusado.

Após ser localizado em Itaporanga, o suspeito foi conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado. Ele passará por audiência de custódia e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

