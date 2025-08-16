Homem é preso com drogas e arma em comunidade de Santa Rita Um homem foi preso, na noite de sexta (15), por suspeita de tráfico de drogas na comunidade Paulo VI, em Santa Rita, na Grande João...

Material apreendido na casa do suspeito (Imagem: Divulgação/PMPB)

Um homem foi preso, na noite de sexta (15), por suspeita de tráfico de drogas na comunidade Paulo VI, em Santa Rita, na Grande João Pessoa. Além da prisão, a policia também apreendeu arma e drogas na casa do suspeito.

O homem foi preso após uma denúncia de tráfico de drogas que estaria acontecendo na comunidade. Ao chegarem no local, os policiais identificaram uma atividade suspeita.

Os suspeitos flagrados conseguiram fugir, porém um deles foi capturado.

No interior da residência utilizada como local de tráfico foram encontradas maconha, cocaína, uma espingarda, calibre .44, balança de precisão e embalagens.

O suspeito foi preso e todo o material foi apreendido e encaminhado a Delegacia Distrital da cidade para os demais procedimentos.

