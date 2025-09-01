Homem é preso investigado por estuprar filha de seis anos em Campina Grande Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (1º), em Campina Grande, investigado por abusar sexualmente a filha de seis...

24 das 76 denúncias eram relativas a abusos contra crianças | Foto: Pixabay

Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (1º), em Campina Grande, investigado por abusar sexualmente a filha de seis anos de idade.

O suspeito já responde a processo por crimes sexuais em 2023, cometidos contra outra filha, que na época tinha sete anos, e contra uma enteada de 12 anos. Na época, os crimes foram flagrados por membro da família.

De acordo com as investigações, os abusos aconteciam na casa da vítima, enquanto a mãe da criança estava em outro cômodo. As investigações começaram após a polícia identificar fortes indícios de crime, com base no depoimento da vítima, testemunhas, exame médico e histórico de reincidência em crimes semelhantes na família.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava foragido e foi localizado na zona rural do distrito de São José da Mata, em Campina Grande, onde foi capturado por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância e a Juventude (DRCCIJ).

