Homem é preso investigado por estuprar filha de seis anos em Campina Grande
Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (1º), em Campina Grande, investigado por abusar sexualmente a filha de seis...
Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (1º), em Campina Grande, investigado por abusar sexualmente a filha de seis anos de idade. O suspeito já responde a processo por crimes sexuais em 2023, cometidos contra outra filha, que na época tinha sete anos, e contra uma enteada de 12 anos. Na época, os crimes foram flagrados por membro da família. De acordo com as investigações, os abusos aconteciam na casa da vítima, enquanto a mãe da criança estava em outro cômodo. As investigações começaram após a polícia identificar fortes indícios de crime, com base no depoimento da vítima, testemunhas, exame médico e histórico de reincidência em crimes semelhantes na família. Segundo a Polícia Civil, o homem estava foragido e foi localizado na zona rural do distrito de São José da Mata, em Campina Grande, onde foi capturado por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância e a Juventude (DRCCIJ). Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Homem é preso investigado por estuprar filha de seis anos em Campina Grande apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (1º), em Campina Grande, investigado por abusar sexualmente a filha de seis anos de idade.
O suspeito já responde a processo por crimes sexuais em 2023, cometidos contra outra filha, que na época tinha sete anos, e contra uma enteada de 12 anos. Na época, os crimes foram flagrados por membro da família.
De acordo com as investigações, os abusos aconteciam na casa da vítima, enquanto a mãe da criança estava em outro cômodo. As investigações começaram após a polícia identificar fortes indícios de crime, com base no depoimento da vítima, testemunhas, exame médico e histórico de reincidência em crimes semelhantes na família.
Segundo a Polícia Civil, o homem estava foragido e foi localizado na zona rural do distrito de São José da Mata, em Campina Grande, onde foi capturado por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância e a Juventude (DRCCIJ).
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp
O post Homem é preso investigado por estuprar filha de seis anos em Campina Grande apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.