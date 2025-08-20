Homem é preso por ameaçar ex-esposa em João Pessoa Um homem de 47 anos foi preso por ameaçar a ex-esposa em contexto de violência doméstica. Ele foi preso no bairro Rangel, durante um...

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um homem de 47 anos foi preso por ameaçar a ex-esposa em contexto de violência doméstica. Ele foi preso no bairro Rangel, durante um cumprimento do mandado de prisão da Polícia Civil.

A Vara de Execução Penal da Capital determinou a regressão do regime aberto para o fechado, obrigando o condenado a cumprir o restante da pena de 1 ano, 4 meses e 17 dias em regime mais gravoso.

Outro mandado de prisão

No mesmo dia, outro homem de 24 anos também foi alvo de um mandado de prisão. Ele foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico.

A pena estipulada pela Justiça é de 10 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. O alvo foi encontrado recolhido na Penitenciária Sílvio Porto, onde foi formalmente cientificado da nova condenação.

