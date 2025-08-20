Homem é preso por ameaçar ex-esposa em João Pessoa
Um homem de 47 anos foi preso por ameaçar a ex-esposa em contexto de violência doméstica. Ele foi preso no bairro Rangel, durante um cumprimento do mandado de prisão da Polícia Civil. A Vara de Execução Penal da Capital determinou a regressão do regime aberto para o fechado, obrigando o condenado a cumprir o restante da pena de 1 ano, 4 meses e 17 dias em regime mais gravoso. No mesmo dia, outro homem de 24 anos também foi alvo de um mandado de prisão. Ele foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. A pena estipulada pela Justiça é de 10 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. O alvo foi encontrado recolhido na Penitenciária Sílvio Porto, onde foi formalmente cientificado da nova condenação.
Outro mandado de prisão
