Homem é preso suspeito de atuar como pistoleiro no Litoral Norte da Paraíba

Um homem foi preso nesta terça-feira (29), em João Pessoa, suspeito de envolvimento em vários homicídios nos municípios de Mamanguape e Capim, no Litoral Norte da Paraíba.

De acordo com as investigações, o suspeito atuava como pistoleiro, recebendo dinheiro para executar as pessoas. Ele também estaria envolvido em disputas com outros integrantes de facções criminosas que atuam na região. Em um dos crimes, o homem teria matado um comparsa após um desentendimento e ficado com a arma da vítima.

A prisão foi realizada com base em provas reunidas durante o inquérito e por meio de medidas cautelares autorizadas pela Justiça.

