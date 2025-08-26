Homem é preso suspeito de matar a esposa a facadas no Sertão da Paraíba
Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (26), suspeito de matar a esposa a facadas no último domingo (24), na cidade de Juru, no Sertão da Paraíba. A vítima, identificada como Antônia Ferreira, conhecida como Dona Neide, foi encontrada morta dentro de casa, com golpes de faca na cabeça. De acordo com a Polícia Civil, desde o dia do crime equipes realizavam buscas para localizar o suspeito. Ele foi detido nesta terça-feira (26), após o cumprimento de um mandado de prisão. Segundo as investigações, após o crime, o homem teria trancado a residência e ligado para o irmão para contar o que havia feito, informando onde havia deixado a chave. O suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Princesa Isabel, onde ficará à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Homem é preso suspeito de matar a esposa a facadas no Sertão da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
