Homem é preso suspeito de matar a esposa a facadas no Sertão da Paraíba

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (26), suspeito de matar a esposa a facadas no último domingo (24), na cidade de Juru,...

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (26), suspeito de matar a esposa a facadas no último domingo (24), na cidade de Juru, no Sertão da Paraíba.

A vítima, identificada como Antônia Ferreira, conhecida como Dona Neide, foi encontrada morta dentro de casa, com golpes de faca na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, desde o dia do crime equipes realizavam buscas para localizar o suspeito. Ele foi detido nesta terça-feira (26), após o cumprimento de um mandado de prisão.

Segundo as investigações, após o crime, o homem teria trancado a residência e ligado para o irmão para contar o que havia feito, informando onde havia deixado a chave.

O suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Princesa Isabel, onde ficará à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.

