Homem é preso suspeito de tentar matar o próprio pai com pedaço de madeira na Paraíba

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (30), um homem suspeito de tentar matar o próprio pai a golpes de madeira na cidade de Coremas, na Paraíba. O crime aconteceu nessa última segunda-feira (28) e foi registrado por câmeras de segurança do local.

De acordo com a investigação, testemunhas prestaram depoimento confirmando o fato e ajudando a esclarecer as circunstâncias do acontecido. A autoridade policial responsável pelo caso entendeu que houve intenção de matar, motivada por razões fúteis.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e deve responder por tentativa de homicídio qualificado.

