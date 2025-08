Homem expõe partes íntimas para dentista durante atendimento em clínica de João Pessoa Um homem é suspeito de praticar importunação sexual contra uma dentista, em João Pessoa, durante um atendimento odontológico. A vítima... Portal Correio|Do R7 02/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem é suspeito de praticar importunação sexual contra uma dentista, em João Pessoa, durante um atendimento odontológico. A vítima compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na manhã dessa sexta-feira (1) para prestar depoimento. O caso aconteceu na última quinta-feira (31), em uma clínica na região central da capital paraibana. De acordo com as informações prestadas pela dentista, o homem procurou o local alegando que queira realizar um clareamento dental. A profissional informou que, antes do procedimento estético, era necessário fazer outro tratamento. O paciente concordou e, ao final do tratamento, ela percebeu que ele estava com o órgão genital exposto. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito ainda não foi encontrado. No dia do atendimento, ele preencheu apenas o primeiro nome no formulário e não forneceu outros dados pessoais. O que a PM têm a disposição e que pode ajudar no reconhecimento do suspeito são as imagens da câmera de segurança do consultório odontológico. Sendo localizado, o homem responderá por importunação sexual. A delegada Alessandra Kelly, que está à frente desse caso, também informou que além da situação registrada na clínica, o homem, na mesma noite, fez uma chamada de vídeo para o consultório. Uma outra dentista atendeu a ligação e, após isso, o suspeito expôs o órgão sexual novamente. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Homem expõe partes íntimas para dentista durante atendimento em clínica de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.