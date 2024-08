Homem joga carro contra ex-mulher e mata mototaxista no Agreste da Paraíba Um mototaxista morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após um homem jogar o carro contra a moto que eles transitavam, na PB-121... Portal Correio|Do R7 26/08/2024 - 07h02 (Atualizado em 26/08/2024 - 07h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-