Homem morre após atropelar cavalo no Litoral Sul da Paraíba Um homem morreu na madrugada de domingo (31), após atingir um cavalo na entrada do município de Conde, Litoral Sul da Paraíba. Ele...

Um homem morreu na madrugada de domingo (31), após atingir um cavalo na entrada do município de Conde, Litoral Sul da Paraíba. Ele trafegava por uma via com pouca iluminação, quando colidiu com o animal.

De acordo com testemunhas, o homem só avistou o cavalo quando chegou perto, e por isso não conseguiu frear a tempo. Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

