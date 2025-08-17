Homem morre após se afogar em trecho da praia de Manaíra, em João Pessoa Um homem morreu vítima de afogamento neste domingo (17), em um trecho da praia de Manaíra, em João Pessoa. Arthur da Silva Oliveira... Portal Correio|Do R7 17/08/2025 - 12h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h57 ) twitter

Praia de Manaíra, em João Pessoa (Foto: Reprodução / Google Street View) Um homem morreu vítima de afogamento neste domingo (17), em um trecho da praia de Manaíra, em João Pessoa. Arthur da Silva Oliveira, de 23 anos, era de Campina Grande e, segundo informações de pessoas que estavam no local, ele estava com um grupo de amigos passando o fim de semana na Capital. Testemunhas afirmaram ao Corpo de Bombeiros que Arthur entrou no mar e, em um determinado momento, foi se distanciando da faixa de areia e logo depois começou a pedir socorro. Militares do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência deste caso, retirou do mar o corpo da vítima, fizeram manobras de reanimação, mas o jovem já estava sem sinais vitais. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e militares do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que utilizam o helicóptero Acauã em ocorrências, também participaram do resgate. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Homem morre após se afogar em trecho da praia de Manaíra, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.