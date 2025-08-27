Homem reage a assalto e atropela suspeito em Lagoa Seca Um comerciante reagiu a um assalto e matou um dos suspeitos, na madrugada desta quarta-feira (27), no Centro de Lagoa Seca, Agreste...

Homem atropelou suspeito (Imagem: Reprodução/Redes sociais)

Um comerciante reagiu a um assalto e matou um dos suspeitos, na madrugada desta quarta-feira (27), no Centro de Lagoa Seca, Agreste paraibano.

De acordo com a Polícia Civil, um comerciante trafegava em uma caminhonete na BR-104, quando foi abordado por dois suspeitos em uma moto que anunciaram o assalto.

Outro comerciante, que também conduzia uma caminhonete, viu a situação e reagiu ao assalto. Ele atropelou um dos suspeitos que morreu na hora.

O outro homem conseguiu fugir e segue foragido. Ainda de acordo com a polícia, o motorista ficou ferido e foi encaminhado para um hospital da região.

