Homem reage a assalto e atropela suspeito em Lagoa Seca
Um comerciante reagiu a um assalto e matou um dos suspeitos, na madrugada desta quarta-feira (27), no Centro de Lagoa Seca, Agreste paraibano. De acordo com a Polícia Civil, um comerciante trafegava em uma caminhonete na BR-104, quando foi abordado por dois suspeitos em uma moto que anunciaram o assalto. Outro comerciante, que também conduzia uma caminhonete, viu a situação e reagiu ao assalto. Ele atropelou um dos suspeitos que morreu na hora. O outro homem conseguiu fugir e segue foragido. Ainda de acordo com a polícia, o motorista ficou ferido e foi encaminhado para um hospital da região.
