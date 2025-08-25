Homem sofre tentativa de homicídio dentro de carro em João Pessoa Um homem de 39 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Mandacaru, em João Pessoa, na tarde desse domingo (24). De acordo com...

Carro marcado pelos disparos de arama de fogo, em Mandacaru (Imagem: TV Correio)

Um homem de 39 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Mandacaru, em João Pessoa, na tarde desse domingo (24). De acordo com as informações, ele estava no próprio carro quando foi abordado por suspeitos.

Ao menos cinco tiros foram disparados, e a vítima foi atingida na região do queixo, ombro e pescoço. Equipes da polícia e do SAMU foram acionadas para prestar socorro.

O homem foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde passou por procedimentos médicos e segue internado com o quadro clínico grave.

A polícia segue investigando o caso para identificar os suspeitos e qual seria a motivação do crime.

