Homem suspeito de estuprar idosa fingindo ser pastor é preso no bairro de Oitizeiro, em João Pessoa A Polícia Militar prendeu, na noite dessa sexta-feira (22), o homem suspeito de estuprar uma idosa em Cabedelo, na Grande João Pessoa...

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa sexta-feira (22), o homem suspeito de estuprar uma idosa em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A prisão aconteceu no bairro de Oitizeiro, e ele foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia.

O caso aconteceu na última quinta-feira (21), quando, de acordo com a denúncia feita pela idosa, o homem chegou na casa da vítima e se ofereceu para fazer uma oração. A mulher, de 66 anos, prestou a denúncia e falou que foi abusada pelo suspeito.

Ambos serão ouvidos pela Polícia Civil. O homem foi levado para a 12ª Delegacia, localizada no bairro de Manaíra, e, de acordo com a polícia, ele nega as acusações. A identidade do suspeito ainda não foi revelada.

Ainda segundo os esclarecimentos, a idosa estaria sozinha em casa, pois o filho tinha saído para trabalhar.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Homem suspeito de estuprar idosa fingindo ser pastor é preso no bairro de Oitizeiro, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.