Homem suspeito de homicídio é preso em João Pessoa com 6 quilos de droga

Prisões aconteceram na cidade de Sete Lagoas (MG) (Foto: Imagem ilustrativa/Divulgação/Polícia Civil)

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (29) após ser capturado com seis quilos de drogas em uma mochila em João Pessoa. De acordo com polícia, ele já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio.

O suspeito foi abordado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito no bairro de Gramame e na mochila os policiais encontraram cerca de 6 quilos de substância semelhante a maconha.

Ele foi encaminhado para a delegacia local onde foi detido e permanecerá a disposição da justiça.

