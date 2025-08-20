Homem teria tentado transferir moto do influenciador Hytalo Santos para seu nome com assinatura falsa Um homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia na amanhã desta quarta-feira (20) após tentar transferir para o próprio nome uma... Portal Correio|Do R7 20/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h39 ) twitter

Um homem foi encaminhado para Delegacia de Polícia na amanhã desta quarta-feira (20) após tentar transferir para o próprio nome uma moto registrada no nome do influenciador Hytalo Santos, no Detran de João Pessoa. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que ele estaria tentando utilizar uma assinatura falsa no documento. O documento de transferência estava assinado no dia 18 de agosto, quando Hytalo já estava preso. A moto, avaliada em R$ 60 mil, continua registrada em nome do influenciador. O suspeito afirmou à polícia que recebeu o documento já assinado mas sem a data e que teria colocado por conta própria para dar entrada no processo. A Polícia segue investigando o caso, o suspeito e o responsável pela loja ainda serão ouvidos para esclarecer as circunstâncias da situação. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Homem teria tentado transferir moto do influenciador Hytalo Santos para seu nome com assinatura falsa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.