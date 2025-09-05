Homem toca fogo na própria casa, sai correndo e morre atropelado, em Bayeux Um homem de 38 anos, morreu após ser atropelado na BR-230 em Bayeux, na Grande João Pessoa, na noite de quinta-feira (5). Momentos...

(Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 38 anos, morreu após ser atropelado na BR-230 em Bayeux, na Grande João Pessoa, na noite de quinta-feira (5). Momentos antes, ele ateou fogo na própria casa e saiu correndo para a rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estaria em surto. Após atear fogo na própria residência que fica localizada no bairro Mário Andreazza, o Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegar no local, o homem ameaçou a equipe.

A Polícia Militar também foi até o local, mas não conseguiram deter a vítima que saiu correndo para a rodovia. Ela foi atingida por um carro que tentou frear, mas não conseguiu.

De acordo com a PRF, no momento do acidente, o homem também estava com uma faca, que foi apreendida e entregue à Polícia Civil, para seguir com os procedimentos devidos.

