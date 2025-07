Hospital da Mulher começa a receber pacientes transferidos da Maternidade Frei Damião em João Pessoa A rede hospitalar estadual da Paraíba dá início, nesta terça-feira (29), à transferência gradativa de pacientes da Maternidade Frei... Portal Correio|Do R7 29/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hospital da Mulher de João Pessoa (Foto: Divulgação / Governo da Paraíba) A rede hospitalar estadual da Paraíba dá início, nesta terça-feira (29), à transferência gradativa de pacientes da Maternidade Frei Damião para o Hospital da Mulher Dona Creusa Pires, em João Pessoa. A mudança inicia a operação da nova unidade hospitalar, que passa a funcionar plenamente a partir do dia 1º de agosto. A Maternidade Frei Damião encerrará os atendimentos externos ainda nesta terça-feira (29), como parte do cronograma de transição. Durante o período da mudança, que se estende até quinta-feira (31), os primeiros pacientes a serem levados para o Hospital da Mulher serão aqueles que estiverem internados na Frei Damião. A Secretaria de Estado da Saúde orienta que, em casos de urgência ocorridos entre os dias 29 e 31 de julho, a população procure outras unidades materno-infantis da capital, como o Hospital do Servidor General Edson Ramalho, o Instituto Cândida Vargas e o Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW). O novo Hospital da Mulher Dona Creusa Pires contará com ambulatório, centro de parto normal, centro cirúrgico obstétrico, banco de leite humano, centro de imagem, além de Unidades de Terapia Intensiva (adulto e neonatal) e setores de cuidados intermediários (adulto, convencional e canguru), garantindo atenção integral à saúde da mulher e do recém-nascido. O post Hospital da Mulher começa a receber pacientes transferidos da Maternidade Frei Damião em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.