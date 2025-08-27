Hytalo Santos chega a João Pessoa na tarde desta quinta-feira (28), afirma Polícia Civil A Polícia Civil da Paraíba confirmou que o influenciador Hytalo Santos chegará a João Pessoa na tarde desta quinta-feira (28). A informação...

A Polícia Civil da Paraíba confirmou que o influenciador Hytalo Santos chegará a João Pessoa na tarde desta quinta-feira (28). A informação foi confirmada durante entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (27), na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro de Manaíra.

*Essa notícia está em atualização!

