Hytalo Santos e esposo são presos em São Paulo por tráfico humano e exploração sexual infantil O influenciador paraibano Hytalo Santos e seu esposo, conhecido como Euro, foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em São Paulo...

Hytalo Santos e Euro foram presos em São Paulo (Imagem: PCSP)

O influenciador paraibano Hytalo Santos e seu esposo, conhecido como Euro, foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em São Paulo, por crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

Os dois são alvos de uma investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura suposta exposição de menores de idade em vídeos com teor sexual.

A prisão acontece um dia após policiais darem cumprimento a novos mandados de busca e apreensão em três endereços na Região Metropolitana de João Pessoa, ligados ao influenciador.

