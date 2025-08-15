Hytalo Santos e esposo são presos em São Paulo por tráfico humano e exploração sexual infantil
O influenciador paraibano Hytalo Santos e seu esposo, conhecido como Euro, foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em São Paulo, por crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. Os dois são alvos de uma investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura suposta exposição de menores de idade em vídeos com teor sexual. A prisão acontece um dia após policiais darem cumprimento a novos mandados de busca e apreensão em três endereços na Região Metropolitana de João Pessoa, ligados ao influenciador.
O influenciador paraibano Hytalo Santos e seu esposo, conhecido como Euro, foram presos na manhã desta sexta-feira (15) em São Paulo, por crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.
Os dois são alvos de uma investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura suposta exposição de menores de idade em vídeos com teor sexual.
A prisão acontece um dia após policiais darem cumprimento a novos mandados de busca e apreensão em três endereços na Região Metropolitana de João Pessoa, ligados ao influenciador.
