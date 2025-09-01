Hytalo Santos e marido planejavam fuga com base em São Paulo A Polícia Civil da Paraíba concluiu que o influenciador Hytalo Santos e o marido planejavam fugir com uma base provisória montada em... Portal Correio|Do R7 01/09/2025 - 14h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h17 ) twitter

Hytalo Santos e Euro foram presos em São Paulo (Imagem: PCSP) A Polícia Civil da Paraíba concluiu que o influenciador Hytalo Santos e o marido planejavam fugir com uma base provisória montada em São Paulo. O casal teria alugado uma casa na capital e articulava sair do país. De acordo com as investigações, imagens de câmeras de segurança de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis registraram o marido de Hytalo fazendo compras sozinho momento antes, o que confirma que eles viajaram para São Paulo em veículos diferentes. Além disso, para evitar tumultos e garantir a segurança do processo, o Ministério Público da Paraíba determinou nesta segunda-feira (01) que os dois sejam ouvidos dentro do presídio do Roger, em João Pessoa, onde estão detidos. A ação deverá ser conduzida pelos delegados responsáveis pelas investigações. Hytalo Santos e o companheiro respondem por exploração sexual infantil, trabalho infantil irregular e tráfico humano. Os oito celulares apreendidos com o casal ainda deverão passar pela perícia. O objetivo é recuperar mensagens e outros dados que possam servir como provas para as investigações. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Hytalo Santos e marido planejavam fuga com base em São Paulo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.