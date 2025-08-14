Hytalo Santos nega acusações e diz estar à disposição da Justiça
O influenciador paraibano Hytalo Santos quebrou o silêncio nessa quinta-feira (14) sobre a investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura suposta exposição de menores de idade em vídeos com teor sexual. Em nota encaminhada à CNN, ele negou envolvimento no caso e disse estar à disposição das autoridades. A manifestação ocorre um dia depois de uma investigação policial em sua residência, em João Pessoa, onde os agentes encontraram o imóvel vazio. Hytalo afirmou que não se trata de fuga e que está em São Paulo há mais de um mês, mantendo-se, segundo ele, acessível para prestar esclarecimentos. “Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes. Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção. Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida. Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.” Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Hytalo Santos nega acusações e diz estar à disposição da Justiça apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Confira a nota enviada pela defesa do influenciador
