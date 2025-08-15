Hytalo Santos pode ser encaminhado ao Presídio do Roger após transferência para a Paraíba O influenciador digital Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15), deve ser encaminhado à Penitenciária Desembargador Flósculo da... Portal Correio|Do R7 15/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h58 ) twitter

Hytalo Santos e Euro foram presos em São Paulo (Imagem: PCSP) O influenciador digital Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15), deve ser encaminhado à Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, no bairro do Baixo Roger, em João Pessoa. Segundo o Secretário de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba, João Alves, este é o destino padrão para os presos provisórios que chegam à capital paraibana, até definição judicial sobre onde permanecerão. Apesar disso, a decisão final caberá ao Poder Judiciário. Por enquanto, Hytalo e o seu companheiro permanecem detidos em São Paulo, onde serão submetidos a exame de corpo de delito e sem seguida vão passar por audiência de custódia. A transferência vai depender da determinação da Justiça paraibana, que deverá acionar a Justiça paulista. A prisão preventiva foi decretada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux. Segundo a decisão, Hytalo e seu parceiro teriam destruído provas, como documentos, e ocultado aparelhos eletrônicos que poderiam conter informações relevantes para as investigações. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Hytalo Santos pode ser encaminhado ao Presídio do Roger após transferência para a Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.