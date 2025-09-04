Idoso morre ao ser atropelado por ônibus às margens de rodovia, no Brejo Paraibano Um idoso de 70 anos morreu nesta quarta-feira (3), após ser atropelado por um ônibus, às margens da PB-079. O acidente aconteceu entre...

Homem foi atropelado por ônibus (Imagem: Reprodução/ TV Correio)

Um idoso de 70 anos morreu nesta quarta-feira (3), após ser atropelado por um ônibus, às margens da PB-079. O acidente aconteceu entre os municípios de Areia e Remígio, no Brejo Paraibano.

A vítima, identificada como José Monteiro Alves, estava na parada de ônibus aguardando o veículo quando foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na hora.

Uma das suspeitas é de que o motorista do ônibus tenha passado mal e perdido o controle do veículo. O caso também será investigado pela Polícia Civil para identificar se houve falha mecânica.

