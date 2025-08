IFPB abre inscrições para processo seletivo com mais de 350 vagas em cursos de graduação O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) está com inscrições abertas, a partir desta sexta-feira (1º), para o Processo Seletivo Especial... Portal Correio|Do R7 01/08/2025 - 12h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h17 ) twitter

IFPB (Foto: Divulgação) O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) está com inscrições abertas, a partir desta sexta-feira (1º), para o Processo Seletivo Especial (PSE), destinado ao preenchimento de mais de 350 vagas em cursos superiores de graduação. As oportunidades são distribuídas entre cinco modalidades: Transferência Interna, Transferência de Polo, Transferência Externa, Ingresso de Graduado e Reingresso. A seleção é válida para ingresso no segundo semestre letivo de 2025.2. Cada modalidade possui um edital específico, com regras e critérios próprios. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de agosto, exclusivamente por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site: https://concursos.ifpb.edu.br. As vagas estão distribuídas em 13 campi do IFPB: João Pessoa, Campina Grande, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Rita, Sousa, Cajazeiras, Esperança, Guarabira, Cabedelo e Catolé do Rocha. Entenda cada modalidade: Transferência Externa : voltada para estudantes oriundos de outras Instituições de Ensino Superior (IES) que desejam dar continuidade ao curso no IFPB.

: voltada para estudantes oriundos de outras Instituições de Ensino Superior (IES) que desejam dar continuidade ao curso no IFPB. Transferência Interna : direcionada a alunos do próprio IFPB que queiram mudar de curso, turno ou campus.

: direcionada a alunos do próprio IFPB que queiram mudar de curso, turno ou campus. Transferência de Polo : destinada a estudantes de cursos ofertados na modalidade a distância pelo IFPB que pretendem transferir sua vinculação para outro polo com oferta do mesmo curso.

: destinada a estudantes de cursos ofertados na modalidade a distância pelo IFPB que pretendem transferir sua vinculação para outro polo com oferta do mesmo curso. Reingresso : voltada para alunos que perderam o vínculo com o curso no IFPB e desejam retomar sua matrícula.

: voltada para alunos que perderam o vínculo com o curso no IFPB e desejam retomar sua matrícula. Ingresso de Graduado: opção para quem já possui diploma de curso superior e deseja ingressar em um novo curso de graduação no instituto.