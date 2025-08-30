IFPB lança edital para processo seletivo com mais de 4 mil vagas em cursos técnicos Estarão abertas, a partir da próxima quarta-feira (3), as inscrições para o Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Integrados e subsequentes...

IFPB (Foto: Divulgação)

Estarão abertas, a partir da próxima quarta-feira (3), as inscrições para o Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Integrados e subsequentes para ingresso no ano letivo de 2026, no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

As vagas são destinadas para os Campi Areia, Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, Mangabeira, Monteiro, Patos, Pedras de Fogo, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia, Santa Rita, Soledade e Sousa.

As inscrições podem ser feitas no Portal do Estudante. O IFPB alerta sobre a importância do candidato em ler atentamente o edital da modalidade escolhida. Todos os cursos são gratuitos assim como a inscrição.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post IFPB lança edital para processo seletivo com mais de 4 mil vagas em cursos técnicos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.