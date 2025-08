IFPE abre concurso com 100 vagas para professores e salários que podem chegar a R$ 13 mil; veja edital O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) divulgou o edital que oferta 100 vagas efetivas para o cargo... Portal Correio|Do R7 05/08/2025 - 09h17 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h17 ) twitter

Concurso (Foto: Agência Brasil) O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) divulgou o edital que oferta 100 vagas efetivas para o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). A seleção será organizada pela FUNCERN e contempla oportunidades para diferentes áreas de formação. As inscrições estarão abertas entre os dias 12 e 28 de agosto, exclusivamente pelo site da FUNCERN, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 220,00. O processo seletivo será composto por três etapas: Prova objetiva, com 50 questões de múltipla escolha, envolvendo conteúdos de conhecimentos pedagógicos, específicos da área e integridade pública; Prova prática didático-pedagógica, com tema sorteado previamente; Prova de títulos, que consistirá na análise de formação acadêmica e experiência profissional. As provas objetivas estão previstas para o dia 19 de outubro e serão aplicadas em Recife, podendo também ocorrer em outros municípios da Região Metropolitana, caso haja necessidade. As oportunidades exigem formação de nível superior. A remuneração dos aprovados pode chegar a até R$ 13.288,85, a depender da jornada de trabalho e da titulação do candidato. Confira as vagas: Gestão e Negócios (Administração Geral): 2 vagas

Gestão e Negócios (Administração Financeira): 1 vaga

Gestão e Negócios (Logística): 2 vagas

Gestão e Negócios (Contabilidade): 1 vaga

Gestão e Negócios (Economia): 1 vaga

Gestão e Negócios (Direito): 1 vaga

Ambiente e Saúde (Enfermagem – Cuidados Intensivos): 1 vaga

Ambiente e Saúde (Enfermagem – Urgência e Emergência): 1 vaga

Ambiente e Saúde (Enfermagem – Cirúrgica): 1 vaga

Ambiente e Saúde (Enfermagem – Neonatal e Pediátrica): 1 vaga

Ambiente e Saúde (Enfermagem – Gestão em Serviços de Saúde): 1 vaga

Ambiente e Saúde (Enfermagem – Assistência Hospitalar): 1 vaga

Ambiente e Saúde (Gestão Ambiental): 1 vaga

Ambiente e Saúde (Psicologia): 1 vaga

Ambiente e Saúde (Radiologia): 1 vaga

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia): 2 vagas

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física): 2 vagas

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química): 2 vagas

Ciências Humanas e suas Tecnologias (Filosofia): 3 vagas

Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia): 2 vagas

Ciências Humanas e suas Tecnologias (História): 4 vagas

Ciências Humanas e suas Tecnologias (Sociologia): 3 vagas

Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia): 3 vagas

Controle e Processos Industriais (Automação): 1 vaga

Controle e Processos Industriais (Eletrotécnica): 1 vaga

Controle e Processos Industriais (Eletroeletrônica): 1 vaga

Controle e Processos Industriais (Mecânica): 1 vaga

Controle e Processos Industriais (Refrigeração): 1 vaga

Produção Cultural e Design (Design e Interação): 1 vaga

Produção Cultural e Design (Música/Piano): 1 vaga

Produção Cultural e Design (Animação e Jogos): 1 vaga

Produção Cultural e Design (Música): 1 vaga

Produção Cultural e Design (Artes Visuais): 1 vaga

Produção Cultural e Design (Audiovisual): 1 vaga

Informação e Comunicação (Desenvolvimento): 6 vagas

Informação e Comunicação (Desenvolvimento): 1 vaga

Informação e Comunicação (Redes): 2 vagas

Informação e Comunicação (Sistemas Digitais e Segurança de Dados): 2 vagas

Infraestrutura (Ambiental): 1 vaga

Infraestrutura (Arquitetura): 1 vaga

Infraestrutura (Estruturas): 1 vaga

Infraestrutura (Engenharia Civil): 3 vagas

Infraestrutura (Topografia e Geoprocessamento): 1 vaga

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Português): 5 vagas

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Espanhol): 3 vagas

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Inglês): 2 vagas

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Libras): 1 vaga

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Educação Física): 3 vagas

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes): 2 vagas

Matemática e suas Tecnologias (Matemática): 5 vagas

Recursos Naturais (Produção Alimentícia): 1 vaga

Recursos Naturais (Produção Animal): 1 vaga

Recursos Naturais (Agroecologia): 1 vaga

Produção Industrial (Engenharia de Produção): 1 vaga

Produção Industrial (Engenharia Química): 1 vaga

Segurança do Trabalho: 1 vaga

Desenvolvimento Social e Educacional (Atendimento Educacional Especializado – AEE): 6 vagas