IFPE abre concurso com 77 vagas para técnicos-administrativos e salários que podem chegar a R$ 4,9 mil; veja edital
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) divulgou o edital que oferta 77 vagas efetivas para técnicos...
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) divulgou o edital que oferta 77 vagas efetivas para técnicos-administrativos em educação (TAE’s). A seleção será organizada pela FUNCERN e contempla oportunidades para diferentes áreas de formação. As inscrições estarão abertas entre os dias 20 de agosto e 04 de setembro, exclusivamente pelo site da FUNCERN, banca responsável pelo certame. As taxas de inscrição são de R$ 75 para o cargo de nível médio, R$ 120 para os cargos de nível técnico e R$ 150 para os cargos de nível superior. O concurso será composto por uma única etapa, com prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter classificatório e eliminatório, com nota máxima de 100 (cem) pontos. A prova será realizada no dia 26 de outubro em Recife, podendo também ocorrer em outros municípios da Região Metropolitana, caso haja necessidade. A remuneração dos aprovados pode chegar a até R$ 4.967,04, a depender do nível de escolaridade/do cargo. Assistente de Alunos: 03 vagas Assistente em Administração: 22 vagas Administrador: 02 vagas Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post IFPE abre concurso com 77 vagas para técnicos-administrativos e salários que podem chegar a R$ 4,9 mil; veja edital apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Confira as vagas:
Nível C (Ensino Médio)
Nível D (Ensino Médio/Técnico)
Técnico de Laboratório – Área Áudio e Vídeo: 01 vaga
Técnico de Laboratório – Área Edificações: 01 vagas
Técnico de Laboratório – Área Eletroeletrônica: 01 vaga
Técnico de Laboratório – Área Eventos: 01 vaga
Técnico de Laboratório – Área Gastronomia: 01 vaga
Técnico de Laboratório – Área Hospedagem: 01 vaga
Técnico de Laboratório – Área Manutenção e Suporte em Informática: 02 vagas
Técnico de Laboratório – Área Mecânica: 01 vaga
Técnico de Laboratório – Área Química: 01 vaga
Técnico de Laboratório – Área Redes de Computadores: 02 vagas
Técnico de Laboratório – Área Segurança do Trabalho: 01 vaga
Técnico de Laboratório – Área Tecnologia da Informação: 01 vaga
Técnico de Tecnologia da Informação: 08 vagas
Técnico em Agropecuária: 01 vaga
Técnico em Contabilidade: 06 vagas
Técnico em Enfermagem: 03 vagas
Nível E (Ensino Superior)
Analista de Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento: 02 vagas
Analista de Tecnologia da Informação – Área Infraestrutura e Segurança: 01 vaga
Assistente Social: 02 vagas
Contador: 02 vagas
Engenheiro – Área Civil: 01 vaga
Engenheiro – Área Elétrica: 01 vaga
Engenheiro de Segurança do Trabalho: 01 vaga
Médico – Área Medicina do Trabalho: 01 vaga
Médico – Área Psiquiatria: 01 vaga
Tecnólogo – Formação Gestão de Pessoas: 02 vagas
Tecnólogo – Formação Gestão de Tecnologia da Informação: 01 vaga
Tecnólogo – Formação Gestão Desportiva e Lazer: 01 vaga
Tecnólogo – Formação Gestão Pública: 01 vaga
Tecnólogo – Formação Produção Audiovisual: 01 vaga
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) divulgou o edital que oferta 77 vagas efetivas para técnicos-administrativos em educação (TAE’s). A seleção será organizada pela FUNCERN e contempla oportunidades para diferentes áreas de formação.
As inscrições estarão abertas entre os dias 20 de agosto e 04 de setembro, exclusivamente pelo site da FUNCERN, banca responsável pelo certame. As taxas de inscrição são de R$ 75 para o cargo de nível médio, R$ 120 para os cargos de nível técnico e R$ 150 para os cargos de nível superior.
O concurso será composto por uma única etapa, com prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter classificatório e eliminatório, com nota máxima de 100 (cem) pontos.
A prova será realizada no dia 26 de outubro em Recife, podendo também ocorrer em outros municípios da Região Metropolitana, caso haja necessidade.
A remuneração dos aprovados pode chegar a até R$ 4.967,04, a depender do nível de escolaridade/do cargo.
Assistente de Alunos: 03 vagas
Assistente em Administração: 22 vagas
Administrador: 02 vagas
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp
O post IFPE abre concurso com 77 vagas para técnicos-administrativos e salários que podem chegar a R$ 4,9 mil; veja edital apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.