IFPE abre concurso com 77 vagas para técnicos-administrativos e salários que podem chegar a R$ 4,9 mil; veja edital

(Foto: Imagem ilustrativa/Freepik) O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) divulgou o edital que oferta 77 vagas efetivas para técnicos-administrativos em educação (TAE’s). A seleção será organizada pela FUNCERN e contempla oportunidades para diferentes áreas de formação. As inscrições estarão abertas entre os dias 20 de agosto e 04 de setembro, exclusivamente pelo site da FUNCERN, banca responsável pelo certame. As taxas de inscrição são de R$ 75 para o cargo de nível médio, R$ 120 para os cargos de nível técnico e R$ 150 para os cargos de nível superior. O concurso será composto por uma única etapa, com prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter classificatório e eliminatório, com nota máxima de 100 (cem) pontos. A prova será realizada no dia 26 de outubro em Recife, podendo também ocorrer em outros municípios da Região Metropolitana, caso haja necessidade. A remuneração dos aprovados pode chegar a até R$ 4.967,04, a depender do nível de escolaridade/do cargo. Confira as vagas: Nível C (Ensino Médio) Assistente de Alunos: 03 vagas Nível D (Ensino Médio/Técnico) Assistente em Administração: 22 vagas

Técnico de Laboratório – Área Áudio e Vídeo: 01 vaga

Técnico de Laboratório – Área Edificações: 01 vagas

Técnico de Laboratório – Área Eletroeletrônica: 01 vaga

Técnico de Laboratório – Área Eventos: 01 vaga

Técnico de Laboratório – Área Gastronomia: 01 vaga

Técnico de Laboratório – Área Hospedagem: 01 vaga

Técnico de Laboratório – Área Manutenção e Suporte em Informática: 02 vagas

Técnico de Laboratório – Área Mecânica: 01 vaga

Técnico de Laboratório – Área Química: 01 vaga

Técnico de Laboratório – Área Redes de Computadores: 02 vagas

Técnico de Laboratório – Área Segurança do Trabalho: 01 vaga

Técnico de Laboratório – Área Tecnologia da Informação: 01 vaga

Técnico de Tecnologia da Informação: 08 vagas

Técnico em Agropecuária: 01 vaga

Técnico em Contabilidade: 06 vagas

Técnico em Enfermagem: 03 vagas Nível E (Ensino Superior) Administrador: 02 vagas

Analista de Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento: 02 vagas

Analista de Tecnologia da Informação – Área Infraestrutura e Segurança: 01 vaga

Assistente Social: 02 vagas

Contador: 02 vagas

Engenheiro – Área Civil: 01 vaga

Engenheiro – Área Elétrica: 01 vaga

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 01 vaga

Médico – Área Medicina do Trabalho: 01 vaga

Médico – Área Psiquiatria: 01 vaga

Tecnólogo – Formação Gestão de Pessoas: 02 vagas

Tecnólogo – Formação Gestão de Tecnologia da Informação: 01 vaga

Tecnólogo – Formação Gestão Desportiva e Lazer: 01 vaga

Tecnólogo – Formação Gestão Pública: 01 vaga

Tecnólogo – Formação Produção Audiovisual: 01 vaga