IFPE abre inscrições para concurso público com 77 vagas em cargos técnico-administrativos em Pernambuco

Concurso (Foto: Agência Brasil)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abriu, nesta quarta-feira (20), as inscrições para o concurso público de cargos técnico-administrativos em Educação (TAE’s). Estão sendo ofertadas 77 vagas, distribuídas em diferentes áreas de formação, com exigência que vai do nível médio completo e médio profissionalizante até o ensino superior. (CLIQUE AQUI PARA IR À PÁGINA DE INSCRIÇÃO)

As inscrições seguem até o dia 4 de setembro, exclusivamente pelo site da Funcern, banca organizadora do certame. A taxa de participação varia entre R\$ 75, R\$ 120 e R\$ 150, de acordo com o cargo escolhido, e poderá ser paga até o dia 5 de setembro, via Pix ou boleto bancário.

De acordo com o edital retificado, houve alteração no quadro de distribuição das vagas, após sorteio público que realocou postos inicialmente destinados à ampla concorrência. A mudança atende ao cumprimento da Lei nº 15.142/2025, que ampliou em 30% a reserva de vagas para candidatos pretos ou pardos, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Também está assegurada a cota para pessoas com deficiência (PcD).

O documento atualizado traz ainda modificações no cronograma, na titulação exigida para alguns cargos e nos conteúdos programáticos da prova, marcada para o dia 26 de outubro.

