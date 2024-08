Imagens mostram os destroços do avião de médio porte que caiu em Vinhedo (SP) Um vídeo mostra o impacto da queda do avião, próximo a uma rodovia em Vinhedo, no bairro Capela, interior de São Paulo. O acidente... Portal Correio|Do R7 09/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-