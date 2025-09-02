Imagineland 2025: Jessie T., ator de The Boys, será uma das atrações do evento O Imagineland 2025 anunciou nesta terça-feira (02) o ator Jessie T. Usher, conhecido mundialmente por interpretar A-Train (Trem-Bala...

O Imagineland 2025 anunciou nesta terça-feira (02) o ator Jessie T. Usher, conhecido mundialmente por interpretar A-Train (Trem-Bala) na série de sucesso The Boys, da Prime Video, é uma das atrações desse ano. Evento acontece em Campina Grande e já é um dos maiores encontros de cultura pop do Brasil.

Na série, Usher dá vida a A-Train, o velocista mais rápido do grupo de super-heróis chamado Os Sete. O personagem, inspirado em sátiras de ícones como o Flash, é complexo e carrega um arco dramático que vai muito além da sua velocidade.

Jessie T. também já participou em produções como Independence Day: O Ressurgimento e Shaft. O ator participará de painéis, sessões de fotos e autógrafos, aproximando o público nordestino de Hollywood.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Imagineland 2025: Jessie T., ator de The Boys, será uma das atrações do evento apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.