Incêndio atinge garagem da São Jorge em João Pessoa e destrói ônibus

Incêndio aconteceu na noite dessa segunda-feira, por volta das 19h30 (Foto: Reprodução / Instagram)

Um incêndio atingiu a garagem da empresa de transporte coletivo São Jorge, no bairro Costa e Silva, em João Pessoa, na noite desta segunda-feira (4). O fogo começou por volta das 19h30 e atingiu dois ônibus.

O Portal Correio apurou que não houve feridos e que, inicialmente, não foram identificados indícios de ação criminosa.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros veículos no local.

