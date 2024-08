Influenciadora Cíntia Chagas anuncia separação de Lucas Bove após três meses de casamento A influenciadora Cíntia Chagas, que se tornou conhecida nas redes sociais por compartilhar conteúdos com dicas de português e etiqueta... Portal Correio|Do R7 13/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-