Influenciadora denuncia ex-marido de ataque a tiros em João Pessoa (Imagens: Rede Social) Uma influenciadora digital de João Pessoa, conhecida como “Ruivinha” ou “Ruivão”, foi vítima de um ataque a tiros na noite desta terça-feira (2), no bairro Mangabeira. De acordo com a mulher, o autor do ataque seria o seu ex-marido, com quem teve um relacionamento durante sete anos. Mulher é presa suspeita de vender conteúdos sexuais da filha no Agreste Paraibano A influenciadora relatou que seguia de carro pela Avenida Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, quando percebeu que estava sendo perseguida por outro carro. O suspeito se aproximou e começou a atirar. A mulher conseguiu fugir, mas um dos tiros atingiu a sua mão. Além de registrar boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Zona Sul, Ruivinha também compartilhou o ocorrido nas redes sociais e expôs que ao longo do relacionamento foi vítima de agressões. Uma das imagens divulgadas pela influenciadora são de junho deste ano e foram registradas por câmeras de segurança no quarto do casal. Nelas, o homem é filmado agredindo a mulher na frente da filha do casal com diversos socos, chutes e puxões de cabelo. Influenciadora divulgou agressões do ex-marido (Imagem: Redes Sociais) “Hoje eu poderia ter me tornado só mais uma história de feminicidio, mas é só uma história para contar, uma história que eu vou expor para todo Brasil, eu não vou virar estatística, eu tenho dois filhos que precisam de mim”, escreveu ela nas redes sociais. Ainda segundo a influenciadora, o casal está separado desde junho deste ano e motivação do término seriam as agressões físicas e traições por parte do homem. Até o momento da publicação desta matéria, o suspeito não foi localizado. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Influenciadora denuncia ex-marido por ataque a tiros e agressões em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.