Inmet coloca 5 cidades da Paraíba sob risco de fortes chuvas

O Instituto de Meteorologia (Inmet) colocou cinco cidades da Paraíba sob risco de fortes chuvas nesta terça-feira (02). O aviso é válido até às 10h de quarta-feira (03).

A previsão é que o volume atinja 20 a 30 mm de chuvas por hora ou até 50mm por dia. Apesar disso, o instituto afirma que há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.

A recomendação é que os cidadãos evitem o mau tempo, observem alteração nas encostas e evitem o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades afetadas:

Alhandra

Caaporã

Conde

Pedras de Fogo

Pitimbu

