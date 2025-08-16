Inmet renova alerta de chuvas em Litoral da Paraíba; confira
João Pessoa e mais 12 cidades no Litoral paraibano estão sob alerta de acumulado de chuvas neste sábado (16), afirma o Inmet. De acordo com o instituto, a previsão é que até 50 milímetros de chuvas sejam registrados nas cidades listadas. Entretanto, há baixo risco de alagamentos e deslizamentos, ainda segundo dados analisados pelo órgão meteorológico. O Inmet orienta: O post Inmet renova alerta de chuvas em Litoral da Paraíba; confira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Veja a lista das cidades afetadas:
Alhandra Baía da Traição Bayeux Caaporã Cabedelo Conde João Pessoa Lucena Marcação Mataraca Pitimbu Rio Tinto Santa Rita
João Pessoa e mais 12 cidades no Litoral paraibano estão sob alerta de acumulado de chuvas neste sábado (16), afirma o Inmet.
De acordo com o instituto, a previsão é que até 50 milímetros de chuvas sejam registrados nas cidades listadas. Entretanto, há baixo risco de alagamentos e deslizamentos, ainda segundo dados analisados pelo órgão meteorológico.
O Inmet orienta:
