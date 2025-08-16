Inmet renova alerta de chuvas em Litoral da Paraíba; confira João Pessoa e mais 12 cidades no Litoral paraibano estão sob alerta de acumulado de chuvas neste sábado (16), afirma o Inmet. De acordo... Portal Correio|Do R7 16/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 16/08/2025 - 10h17 ) twitter

Rua alagada durante a chuva no Centro de João Pessoa (Foto: Nalva Figueiredo/Jornal CORREIO) João Pessoa e mais 12 cidades no Litoral paraibano estão sob alerta de acumulado de chuvas neste sábado (16), afirma o Inmet. De acordo com o instituto, a previsão é que até 50 milímetros de chuvas sejam registrados nas cidades listadas. Entretanto, há baixo risco de alagamentos e deslizamentos, ainda segundo dados analisados pelo órgão meteorológico. O Inmet orienta: Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja a lista das cidades afetadas: Alhandra Baía da Traição Bayeux Caaporã Cabedelo Conde João Pessoa Lucena Marcação Mataraca Pitimbu Rio Tinto Santa Rita