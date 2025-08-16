Logo R7.com
Inmet renova alerta de chuvas em Litoral da Paraíba; confira

João Pessoa e mais 12 cidades no Litoral paraibano estão sob alerta de acumulado de chuvas neste sábado (16), afirma o Inmet. De acordo...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

Rua alagada durante a chuva no Centro de João Pessoa (Foto: Nalva Figueiredo/Jornal CORREIO)

João Pessoa e mais 12 cidades no Litoral paraibano estão sob alerta de acumulado de chuvas neste sábado (16), afirma o Inmet.

De acordo com o instituto, a previsão é que até 50 milímetros de chuvas sejam registrados nas cidades listadas. Entretanto, há baixo risco de alagamentos e deslizamentos, ainda segundo dados analisados pelo órgão meteorológico.

O Inmet orienta:

  • Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
  • Observe alteração nas encostas.
  • Permaneça em local abrigado.
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja a lista das cidades afetadas:

Alhandra
Baía da Traição
Bayeux
Caaporã
Cabedelo
Conde
João Pessoa
Lucena
Marcação
Mataraca
Pitimbu
Rio Tinto
Santa Rita

