Inovação da 3ª idade é destaque na Feira do Empreendedor do Sebrae-PB em Campina Grande

O mundo da inovação, da tecnologia e de startups é geralmente associado aos jovens, mas em Campina Grande o estímulo às ideias inovadoras também é voltado para os idosos que também criam soluções e querem empreender. Entre as apresentações de pitch previstas na ARENA ESG, na feira do empreendedor SEBRAE, está a invenção de uma costureira de 67 anos. Maria José Farias é a criadora do "Short Inteligente Antivazamento", uma bermuda voltada para os usuários de fraldas descartáveis, principalmente idosos, que sofrem com os vazamentos de líquidos corporais, como a urina e outros excrementos. O short funciona como uma barreira protetora, usada como a fralda, que impede o vazamento e acaba com o sentimento de vergonha e constrangimento vivenciado por muitas pessoas que possuem incontinência urinária. A roupa tecnológica também transforma a rotina dos cuidadores ao eliminar o trabalho de limpeza e de lavagem provocado pelos vazamentos que sujam colchões, sofás, lençois, roupas e pijamas. O "Short Inteligente Antivazamento" é confeccionado com 4 camadas de tecidos tecnológicos que combinam materiais absorventes, impermeáveis, respiráveis, antiodor, antifúngicos e antibacterianos. Entre os tecidos utilizados está o algodão orgânico, produzido na Paraíba. A malha além de ecologicamente sustentável é hipoalergênica, ou seja, auxilia na prevenção de alergias. Outra inovação para proteger a pele do usuário é com relação a costura do short que é feita de forma embutida com o objetivo de evitar as escaras de contato, lesões que podem ser provocadas pelo atrito da costura com a pele. Além de proteção e conforto, a roupa também possui um design de moda casual, sem a aparência de um produto hospitalar. A vestimenta anti vazamento pode ser usada em casa ou até mesmo para passeio, pois, o modelo é semelhante a um short comum. A invenção teve o pedido de patente requerido junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O processo de prospecção de mercado e da elaboração de patentes foi realizado em parceria com profissionais do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde (NUTES) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). A criação do short veio de um sofrimento pessoal de Maria José Farias quando a costureira, acompanhou de perto o sofrimento do irmão, Josué Mariano, que após contrair o vírus da COVID, na pandemia, realizou várias cirurgias e passou a conviver com a incontinência urinária. Mesmo utilizando as fraldas descartáveis mais caras, consideradas como as mais eficientes, os vazamentos provocam muito sofrimento que resultou em um quadro de isolamento e depressão. Depois de criar o short e de resolver o problema da família surgiu a oportunidade de participar de editais de inovação na Paraíba. A invenção já foi aprovada em dois editais de inovação. O primeiro foi o CENTELHA II. A subvenção econômica foi fruto de uma parceria entre o Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia (SEECT) e executado pela Fapesq, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com apoio do Sebrae-PB, Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap) e Fundação Certi. A empresa também foi contemplada pelo edital Desafios Tecnológicos e Inovação – Conectando Startups – Economia da Longevidade realizado também pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ, junto com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba – SECTIES, no âmbito do Programa Parque Tecnológico Horizontes de Inovação.