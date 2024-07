Inscrições do Prouni para o segundo semestre começam nesta terça-feira As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2024 começam nesta terça-feira (23). Nesta etapa... Portal Correio|Do R7 23/07/2024 - 07h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 07h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-