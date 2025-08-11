Inscrições para concurso da Prefeitura de Patos encerram nesta segunda (11)
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Patos encerram às 23h59 desta segunda-feira (11). O certame oferece 203 vagas imediatas e outras 311 para cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. As taxas de participação variam entre R$ 110 e R$ 150, de acordo com o cargo escolhido. Além da prorrogação das inscrições, o cronograma de provas também foi alterado. Inicialmente previstas para acontecer no dia 31 de agosto, as avaliações foram remarcadas para o dia 14 de setembro. O concurso oferece oportunidades em diversas áreas, com destaque para os cargos de professor de educação infantil (95 vagas) e professor de ensino fundamental (47 vagas), ambos com salário de R$ 4.084. Também há vagas para médicos de várias especialidades, guarda municipal, engenheiro civil, procurador municipal, entre outros. Veja os cargos, número de vagas e salários: Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Inscrições para concurso da Prefeitura de Patos encerram nesta segunda (11) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
