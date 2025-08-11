Inscrições para concurso da Prefeitura de Patos encerram nesta segunda (11)

Logo R7.com
Portal Correio

Portal Correio|Do R7

Concurso (Foto: Agência Brasil)

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Patos encerram às 23h59 desta segunda-feira (11). O certame oferece 203 vagas imediatas e outras 311 para cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As taxas de participação variam entre R$ 110 e R$ 150, de acordo com o cargo escolhido.

Além da prorrogação das inscrições, o cronograma de provas também foi alterado. Inicialmente previstas para acontecer no dia 31 de agosto, as avaliações foram remarcadas para o dia 14 de setembro.

O concurso oferece oportunidades em diversas áreas, com destaque para os cargos de professor de educação infantil (95 vagas) e professor de ensino fundamental (47 vagas), ambos com salário de R$ 4.084. Também há vagas para médicos de várias especialidades, guarda municipal, engenheiro civil, procurador municipal, entre outros.

Veja os cargos, número de vagas e salários:

  • Procurador municipal (2 vagas): R$ 2.000
  • Guarda municipal (10 vagas): R$ 1.840
  • Engenheiro civil (1 vaga): R$ 2.316
  • Fiscal de defesa do consumidor (2 vagas): R$ 1.600
  • Fiscal de obras e urbanismo (2 vagas): R$ 1.518
  • Fonoaudiólogo (5 vagas): R$ 2.000
  • Ginecologista (2 vagas): R$ 1.699
  • Hematologista (2 vagas): R$ 1.699
  • Infectologista (2 vagas): R$ 1.699
  • Mastologista (1 vaga): R$ 1.699
  • Médico do trabalho (1 vaga): R$ 1.699
  • Obstetra (2 vagas): R$ 1.699
  • Oftalmologista (2 vagas): R$ 1.699
  • Ortopedista (3 vagas): R$ 1.699
  • Otorrino (4 vagas): R$ 1.699
  • Patologista clínico (2 vagas): R$ 1.699
  • Pneumologista (2 vagas): R$ 1.699
  • Proctologista (1 vaga): R$ 1.699
  • Professor de educação infantil (95 vagas): R$ 4.084
  • Professor de ensino fundamental (47 vagas): R$ 4.084
  • Psiquiatra (1 vaga): R$ 1.699
  • Radiologista (2 vagas): R$ 1.699
  • Reumatologista (2 vagas): R$ 1.699
  • Terapeuta ocupacional (5 vagas): R$ 1.699
  • Topógrafo (1 vaga): R$ 1.518
  • Ultrassonografista (4 vagas): R$ 1.699
  • Urologista (2 vagas): R$ 1.699

