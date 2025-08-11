Inscrições para concurso da Prefeitura de Patos encerram nesta segunda (11) As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Patos encerram às 23h59 desta segunda-feira (11). O certame oferece 203 vagas...

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Patos encerram às 23h59 desta segunda-feira (11). O certame oferece 203 vagas imediatas e outras 311 para cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As taxas de participação variam entre R$ 110 e R$ 150, de acordo com o cargo escolhido.

Além da prorrogação das inscrições, o cronograma de provas também foi alterado. Inicialmente previstas para acontecer no dia 31 de agosto, as avaliações foram remarcadas para o dia 14 de setembro.

O concurso oferece oportunidades em diversas áreas, com destaque para os cargos de professor de educação infantil (95 vagas) e professor de ensino fundamental (47 vagas), ambos com salário de R$ 4.084. Também há vagas para médicos de várias especialidades, guarda municipal, engenheiro civil, procurador municipal, entre outros.

Veja os cargos, número de vagas e salários:

Procurador municipal (2 vagas): R$ 2.000

Guarda municipal (10 vagas): R$ 1.840

Engenheiro civil (1 vaga): R$ 2.316

Fiscal de defesa do consumidor (2 vagas): R$ 1.600

Fiscal de obras e urbanismo (2 vagas): R$ 1.518

Fonoaudiólogo (5 vagas): R$ 2.000

Ginecologista (2 vagas): R$ 1.699

Hematologista (2 vagas): R$ 1.699

Infectologista (2 vagas): R$ 1.699

Mastologista (1 vaga): R$ 1.699

Médico do trabalho (1 vaga): R$ 1.699

Obstetra (2 vagas): R$ 1.699

Oftalmologista (2 vagas): R$ 1.699

Ortopedista (3 vagas): R$ 1.699

Otorrino (4 vagas): R$ 1.699

Patologista clínico (2 vagas): R$ 1.699

Pneumologista (2 vagas): R$ 1.699

Proctologista (1 vaga): R$ 1.699

Professor de educação infantil (95 vagas): R$ 4.084

Professor de ensino fundamental (47 vagas): R$ 4.084

Psiquiatra (1 vaga): R$ 1.699

Radiologista (2 vagas): R$ 1.699

Reumatologista (2 vagas): R$ 1.699

Terapeuta ocupacional (5 vagas): R$ 1.699

Topógrafo (1 vaga): R$ 1.518

Ultrassonografista (4 vagas): R$ 1.699

Urologista (2 vagas): R$ 1.699

