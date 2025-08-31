Inscrições para o prêmio literário José Lins do Rego estão abertas As inscrições para o Prêmio Literário José Lins do Rego de 2025 já estão abertas para os escritores paraibanos e/ou residentes. Os... Portal Correio|Do R7 31/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Reprodução / Expresso) As inscrições para o Prêmio Literário José Lins do Rego de 2025 já estão abertas para os escritores paraibanos e/ou residentes. Os interessados podem submeter as obras de forma gratuita até o dia 18 de setembro, através do site divulgado pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) A premiação, que vem como uma iniciativa que busca incentivar a produção de conteúdos literários de autores do estado, irá selecionar cinco obras inéditas (primeira edição, nas seguintes categorias: romance, conto, crônica, poesia e infantojuvenil. Os interessados podem se inscrever acessando o endereço eletrônico divulgado pela fundação (basta clicar no link). Além disso, os candidatos podem acessar o regulamento completo da edição 2025 do prêmio da Funesc (clique aqui). O resultado será anunciado em novembro. Poderão participar da edição os escritores residentes no estado paraibano há, pelo menos, dois anos e que sejam maiores de 18 anos. Os trabalhos premiados serão publicados no livro impresso, com 400 exemplares de tiragem garantidos aos vencedores, por títulos. Cada escritor receberá 50 cópias da sua obra. O restante da produção será destina à bibliotecas pública e comunitárias do estado. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Inscrições para o prêmio literário José Lins do Rego estão abertas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.